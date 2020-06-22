Московскому проспекту, ремонт которого уже довольно давно продолжается в Харькове, придумали новое применение

Какое именно, показали в группе «Брутальный Харьков», опубликовав красноречивое видео.

На кадрах – парень, который на квадрацикле преодолевает на скорости полосу препятствий на ремонтируемой части проспекта в виде гор с песком и щебнем.

«Так вот для чего затеяли ремонт дороги на Московском проспекте», – подписал видео автор.

file Так вот для чего затеяли ремонт дороги на Московском проспекте 🏎 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 21. Juni 2020

Как известно, часть самого оживленного проспекта в Харькове закрыли на ремонт до осени. В связи с этим, движение транспорта на участке от Гимназической набережной до дома №32 запрещено до 1 сентября. Объезд общественного транспорта организован по прилегающим улицам, как и движение автомобилей.

По информации «Харьковского антикоррупционного центра», реконструкцию проспекта проводят по результатам двух тендеров. На ремонт трамвайного переезда от улицы Молочной и улицы Плехановской планируют потратить 39,5 млн.грн, а на часть Московского проспекта от площади Конституции до улицы Богдана Хмельницкого -145,5 млн.грн.

Ранее мы писали о том, что за порядком на дорогах Харькова будут следить 300 видеокамер. Их монтируют на светофорные столбы. В полиции рассчитывают, что камеры позволят отслеживать плотность потока машин, фиксировать номера автомобилей, водители которых нарушают правила дорожного движения, а также дорожно-транспортные происшествия.

На данный момент камеры уже установлены на проспектах Науки, Гагарина, Московском, на Клочковской, а также на Мерефянском шоссе и других местах. В течение двух лет их количество планируется увеличить еще на 300.

Напомним, центральную улицу Харькова закроют на несколько месяцев.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.