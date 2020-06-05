Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уволил своего заместителя Михаила Черняка

Соответствующее распоряжение за подписью председателя ХОГА появилось 5 июня на сайте ведомства, передает «Харьковский антикоррупционный центр».

Согласно документа, причиной увольнения указано заявление Михаила Черняка, в связи с прекращением полномочий. Теперь ему должны выплатить компенсацию за 70 календарных дней неиспользованного отпуска.

Черняк работал на этой должности с августа 2015 года и был одним из двух заместителей, кто остался в команде после ухода Юлии Светличной.

В ХАЦ напомнили, что в своей декларации за прошлый год чиновник, который курировал по области вопросы медицины, не указал бизнес жены в этой сфере.

«Так, Черняк не указал ни одной фирмы, бенефициаром или основателем которых является он или жена. Но 31 декабря 2019 его жена Елена Винарская имела доли в ООО «Сан лаб», ООО «Исток Трейд», ООО «Флориум, ООО« Зита », ООО« Сан Медикал ». Общая сумма уставных взносов, не показанных в декларации, составляет более 2 млн. грн», – пишут расследователи на своей странице в Фейсбуке.

Они добавили, что это уже не первый раз когда ХАЦ пишет о сокрытии Черняком бизнеса жены. Подобная публикация была и о предыдущей его супруге.

Что же послужило реальной причиной увольнения, остается только догадываться. Не последнюю роль сыграл здесь скандал в областной инфекционной больнице, а также провальная работа по борьбе с коронавирусом.

По информации KHARKIV Today, в последнее время у Черняка забрали практически все полномочия: вопросы по готовности, обеспечению Харьковской области «закрыл» другой заместитель, Тарас Пастух. Он отвечал за начисления 300 % надбавки врачам за работу с коронавирусом, коммуницировал с журналистами.

В комментарии UA:Харьков Черняк заявил, что его отставка не связана проблемами в областной инфекционной больнице и проверками медучреждения, и что никакого влияния со стороны руководства обладминистрации на него не было.

Напомним, Кучер пригрел уволенного со скандалом чиновника после танцев в ОГА.

Как сообщала Politeka, в Харькове устроили торговлю постами главы ХОГА и местом нардепа.

Также Politeka писала, что глава ХОГА Кучер поселился в квартире "любителя малороссии".