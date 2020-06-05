Аппаратом Харьковской облгосадминистрации будет руководить чиновник, который ранее прославился выходкой на аналогичной должности в Херсонской ОГА

46-летний Владимир Клюцевский назначен на эту должность соответствующим распоряжением Алексея Кучера, передает NewsRoom.

«Популярность» к нему пришла накануне 8 марта этого года, когда сотрудниц Херсонской облгосадминистрации поздравила группа «Степ» с участием двух девушек, которые демонстрировали чересчур откровенные танцы.

Видео выступления попало в сеть и взорвало интернет, после чего Клюцевского, а также зампредседателя Светлану Чепигу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого уволили.

Ось так пройшло святкування 8 березня в Херсонській ОДА. Повага, рівність, а головне - смак! Yuriy Husyev у вас там все ок? Реально переймаюся. Володимир Зеленський Iuliia Mendel кажете, пан Гусєв ефективний і сучасний керівник? Важливий update - "свято" проходило для депутатів облради - саме тієї, яку досі очолює Владислав Мангер - один із імовірних замовників вбивства Катерини Гандзюк. Gepostet von Maryna Khromykh am Montag, 9. März 2020

Владимир Клюцевский в 1996 году закончил ХНУ им. Каразина по специальности «Геоэколог», а спустя шесть лет - Одесский региональный институт государственного управления. В Херсонскую ОГА он пришел в 2000-х годах, а в 2014 году занял должность руководителя аппарата.

Комментируя скандал вокруг выступления группы на неофициальной части поздравительных мероприятий, он пояснил, что «произошел сбой»:

«Я отрицательно воспринял это действо. Мне было очень неприятно, я сидел тоже в первом ряду. И скажем так - как вмешаться в эту ситуацию и сделать так, чтобы они больше не выходили - у меня была только единственная возможность, выйти за ними и сказать - не выходите».

В прошлом году чиновник задекларировал 567 тысяч заплаты, 160 тысяч сбережений, большой дом в Херсоне и участок площадью 4700 квадратов.

Ранее мы писали о том, что в Харькове разгорелся скандал вокруг назначения Евгения Грицкова главой координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания. Дело в том, что Грицкова видели в компании с бывшим губернатором Харьковщины и экс-нардепом Михаилом Добкиным с красным флагом.

Более того, он засветился в видео Добкина, снятом 8 мая на фоне немецкого Бундестага в 2018 году. Тогда политик вместе с единомышленниками отправился в Берлин. В сети он опубликовал снимок, на котором позирует с георгиевской лентой на пиджаке, запрещенной в Украине, а также у подножия памятника Воину-освободителю со знаменем Победы.

После резонанса Грицков отказался от должности.

Напомним, любителю Путина сорвали гастроли в Украине.

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