Всего сутки понадобилось для того, чтобы Харьковская область из разряда неготовых перешла в разряд готовых к переходу ко второму этапу послабления карантина

Соответствующая информация появилась на сайте Минздрава, передает Politeka.net.

Чтобы получить новую порцию ослабления карантинных мер, эпидемиологическая ситуация в регионе должна соответствовать четко определенным показателям. Так, средний охват населения тестами за последние семь дней должен составлять не менее 12 на 100 тысяч населения. По состоянию на 4 июня он составлял 12,09, в то время как днем ранее цифра не дотягивала (11,61).

Среднее количество выявленных случаев коронавируса за неделю — 6,96 на 100 тысяч населения области при норме менее 12. Загруженность коек в медучреждениях — 6% при норме менее 50%.

С 5 июня людям старше 60 лет разрешат выходить на улицу без ограничений, кафе смогут принимать посетителей внутри, откроются авиарейсы внутри Украины, а с 15 июня возобновят авиасообщение со странами, где открыты аэропорты для Украины.

По последним данным, на сегодня на Харьковщине зафиксировано 1165 случаев заражения коронавирусом, 50 человек скончались, 535 выздоровели. 220 случаев остаются под подозрением, еще 548 подозрений не подтвердились.

Напомним, главврач харьковской инфекционки рассказал об унижении врачей.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.