В Харькове у мужчины из авто среди бела дня украли приличную сумму

Речь идет о 150 тысячах гривен, передает Politeka.net cо ссылкой на социальные сети, а сам инцидент произошел 24 мая возле гипермаркета «Эпицентр» в районе аэропорта.

По информации, опубликованной в телеграм-канале «ХС Харьков», украденные деньги принадлежали человеку, который заработал их честным и нелегким трудом на животноводстве.

«Эти деньги должны были пойти на развитие этого же труда, а теперь человек мало того, что в долгах, так и все с нуля начинать, а у него и маленький ребенок, мать и бабушка!», – написал автор, прикрепив видео, на котором камера видеонаблюдения зафиксировала злоумышленника. Он высокий, крепкого телосложения.

Всех, кто может знать этого человека или был свидетелем ограбления, просят сообщить по телефону (063) 840 89 82.

Ранее мы рассказывали о том, что на крупнейшем рынке Харькова «Барабашово» сотрудники службы безопасности задержали банду воров, которые вскрывали автомобили. Бандиты орудовали на стоянке рынка еще с прошлого года, считывая коды ключей, а затем грабя припаркованные автомобили. Сколько человек пострадало от их действий, предстоит разбираться правоохранителям.

Мы также писали о том, что квартирные воры в Харькове настолько обнаглели, что даже присутствие дома хозяев не останавливает их. О том, как виртуозно работают преступники, в социальной сети рассказала жительница Салтовки.

«Хотела бы предупредить, что на Салтовке сейчас обворовывают квартиры. Сегодня ночью обнесли половину моей квартиры. Я и бабушка спали в комнатах двух. Обнесли третью комнату и коридор. Украли кожаные сумки, паспорт, air pods, золотой браслет, карточки и наличку. Сделали все очень тихо, что мы даже не проснулись», – написала она.

Напомним, воры устроили облаву на авто харьковчан.

Как сообщала Politeka, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.

Также Politeka писала, что женщина цинично ограбила маленького ребенка.