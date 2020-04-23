В патрульной полиции Харьковщины разгорается скандал из-за наказаний для сотрудников, которые опаздывают на работу
Как передает Police Control Ukraine, в руки издания попало сообщение начальника УПП в Харьковской области Алены Стрижак, которое адресовано командирам батальонов.
«Уважаемые комбаты! Довожу до вашего сведения, что за опоздание будем принимать меры физического воздействия, а именно: отжимания! Другие меры не действенны! Вчера мы эту традицию переняли от других УПП, где я несла службу, и будем продовжать. Всем хорошего дня!», – гласит текст.
«Это возвращение в 2020 году деструктивной традиции из «совка» - позорной «дедовщины»? Интересно, почему не 20 шпицрутенов? Возникает также вопрос, в рамках которого НПА происходит такая форма «дедовщины» в харьковской патрульной полиции?», – недоумевают журналисты.
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Тут же приводится информация из КЗоТ Украины, согласно которой, за опоздание (нарушение трудовой дисциплины) к сотруднику может быть применен выговор или увольнение.
Издание также сообщает, что с приходом на руководящую должность Стрижак требует еще большего количества составленных админматериалов, это так называемые «планы».
Ресурс NewsRoom обратился к начальнице УПП Харьковщины за комментариями, однако она сначала отказалась отвечать на вопросы, а затем и вовсе отключила телефон.
Ранее мы писали о том, что в Харькове гремит скандал вокруг сериала «Дау. Дегенерация», для съемок которого в 2008-2011 годах использовали маленьких детей из приюта. Сейчас по некоторым эпизодам из фильма начаты уголовные производства по статьям «пытки» и «культ насилия».
Напомним, в Харькове расклейщик рекламы погорел на горячем, люди негодуют.
Как сообщала Politeka, женщина цинично ограбила маленького ребенка.
Также Politeka писала, что в харьковской маршрутке разгорелся скандал из-за собаки.