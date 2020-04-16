Ночью на закрытом на карантин рынке «Барабашово» в Харькове произошел масштабный пожар

Сообщение о том, что на улице Амурской полыхает огонь, поступило в Киевский отдел полиции в три часа ночи, сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и руководители Киевского отдела полиции, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Чтобы ликвидировать пожар, а также для тщательного осмотра места происшествия правоохранителям пришлось перекрыть движение.

К четырем часам ночи огонь потушили, а площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По информации издания NewsRoom, причиной пожара стал поджог.

«Был сильный хлопок, вспышка, после началось очень интенсивное горение. Температура была такой, что с крыши капал металл. Выгорел один торговый модуль с магазинами, огнем также зацепило соседний. Здание с начала карантина стояло обесточенное», - сообщает издание со ссылкой на пресс-службу рынка.

Огонь уничтожил магазин спорттоваров и соседние торговые точки. Как пишут в соцсетях, уничтоженные киоски стояли на том месте, через которое будет проходить дорога на Салтовку, которая стала причиной распрей между городскими властями и администрацией рынка.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. Причины возникновения пожара устанавливаются. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Свежее видео после пожара на Барабашова. Очевидцы говорят, что был поджог. Собралось много людей, владельцев магазинов, пострадавших от пожара. Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 16. April 2020

Напомним, харьковчанам показали, какой будет скандальная дорога на Салтовку.

Как сообщала Politeka, прямая дорога на Салтовку станет для харьковчан "золотой".

Также Politeka писала, что угрозы Кернеса нардепу Фельдману попали на видео.