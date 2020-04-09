Решением мэрии в Харькове расширили список торговых объектов, которым разрешили работать на карантине

Изменения к предыдущему распоряжение внес Геннадий Кернес, передает UA:Харьков.

Теперь в городе можно торговать пищевыми продуктами, горючим, деталями для транспортных средств и сельхозтехники, средствами гигиены, лекарствами и изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации.

Также разрешили продавать ветеринарные препараты и корма, пестициды и агрохимикаты, семена и посадочный материал, суточный молодняк домашней птицы, средства связи и телекоммуникаций, в том числе мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие товары, которые воспроизводят и передают информацию

При этом торговать разрешено только при соблюдении нескольких условий. Так, администрация магазина должна позаботиться о том, чтобы персонал и покупатели были обеспечены средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Обязательно дожно быть обеспечено расстояние в прикассовой и кассовой зонах между лицами (за исключением покупателя и продавца) не менее полтора метра и / или наличие между ними соответствующих защитных экранов. Такое же расстояние должно быть между посетителями, которые ждут разрешение на вход в помещение.

Также никто не отменял усиленный дезинфекционный режим. Сюда относится проведение систематической влажной уборки помещений, территорий, павильонов и других сооружений

Что касается заведений общественного питания, то они могут работать на доставку.

Напомним, в Харькове молодой отец забрался с новорожденным на крышу многоэтажки.

Как сообщала Politeka, харьковские пенсионеры наплевали на карантин.

Также Politeka писала, что харьковчане показали продуктовые наборы от Кернеса.