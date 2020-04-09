Решением мэрии в Харькове расширили список торговых объектов, которым разрешили работать на карантине
Изменения к предыдущему распоряжение внес Геннадий Кернес, передает UA:Харьков.
Теперь в городе можно торговать пищевыми продуктами, горючим, деталями для транспортных средств и сельхозтехники, средствами гигиены, лекарствами и изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации.
Также разрешили продавать ветеринарные препараты и корма, пестициды и агрохимикаты, семена и посадочный материал, суточный молодняк домашней птицы, средства связи и телекоммуникаций, в том числе мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие товары, которые воспроизводят и передают информацию
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При этом торговать разрешено только при соблюдении нескольких условий. Так, администрация магазина должна позаботиться о том, чтобы персонал и покупатели были обеспечены средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Обязательно дожно быть обеспечено расстояние в прикассовой и кассовой зонах между лицами (за исключением покупателя и продавца) не менее полтора метра и / или наличие между ними соответствующих защитных экранов. Такое же расстояние должно быть между посетителями, которые ждут разрешение на вход в помещение.
Также никто не отменял усиленный дезинфекционный режим. Сюда относится проведение систематической влажной уборки помещений, территорий, павильонов и других сооружений
Что касается заведений общественного питания, то они могут работать на доставку.
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