Пожилые люди ищут на свою голову неприятности

Пенсионеры, которые в условиях распространения эпидемии китайского вируса являются самой уязвимой категорией для болезни, плевать хотели на карантин и запреты

Несмотря на ужесточение условий карантина и повсеместные призывы к гражданам старше 65-лет сидеть дома и поменьше появляться в многолюдных местах, пенсионеры не упускают возможность лишний раз подвергнуть себя опасности.

Очередное тому подтверждение – снимки в телеграмм-канале «ВЕХА», на которых у газетного киоска собрались пожилые люди в очереди за свежей прессой.

«Пенсионеры толпятся для того, чтобы купить газету с телепрограммой, для того, чтобы им рассказали по телевизору, что толпиться нельзя. Замкнутый круг», – говорится в подписи к снимку.

Правда, стоит отметить тот момент, что все на фото – в медицинских масках.

По информации правоохранителей, по состоянию на 8 апреля на нарушителей правил карантина было составлено 248 административных протоколов. Со стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю, полицейские зафиксировали 141 правонарушения. 73 административных протоколов составлено на руководителей торговых учреждений питания, 9 - в отношении перевозчиков, 11 - на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 11 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Во всех случаях в отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

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