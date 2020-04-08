У одного из правоохранителей сломана челюсть

В Харькове двое полицейских оказались в больнице после драки с представителями ОПГ

Инцидент произошел вечером, 6 апреля, сообщает Police Control Ukraine.

Все случилось на дороге возле Харьковского городского управления ГУМВД в районе улицы Пескуновской около 20:30. По информации журналистов, начальник отдела раскрытия преступлений против личности ГУНП в Харьковской области полковник Сергей Новиков якобы выезжал и задел или не пропустил машину, за рулем которой была девушка.

На место ДТП подошел глава управления уголовного розыска полковник полиции Евгений Драка, а девушка позвонила своему парню, который вызвал подмогу.

«В помощь приехала бригада «Залютинских», которая входит в ОПГ Казарцева. Конфликт стал еще активнее и началась драка: «активисты»– опгшники набросилась на полицейских», – говорится в сообщении. Потасовка попала в объектив камеры видеонаблюдения.

В результате оба правоохранителя оказались в реанимации. У Драки врачи диагностировали перелом челюсти, у Новикова – множество гематом и царапин после сильного избиения.

По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Олега Максимовича, следствие отрабатывает несколько версий того, что произошло.

«Мотивом совершения преступления стал внезапно возникший конфликт. Сейчас уже установлен круг лиц, причастных к данному преступлению. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления», – пояснил он.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Харьковской области открыто два уголовных производства. Максимальное наказание предусматривает тюремное заключение сроком до восьми лет.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.

Максимович также добавил, что по факту получения телесных повреждений работниками полиции, а также по материалам, распространенными в социальных сетях, руководством Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначено служебное расследование.

Позже в сети появилось и видео ДТП, с которого все началось.

А вот сам момент столкновения машин на Центральном Рынке. После чего началась драка между полицией и активистами Вся история тут https://t.me/joinchat/AAAAAFLoLffwIfxEWic8_g Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 8. April 2020

Как видно на кадрах, на перекрестке автомобиль, который ехал на большой скорости по главной дороге, зацепил машину, которая ехала со стороны Большой Панасовской.

Напомним, как харьковская полиция вылавливает прохожих.

Как сообщала Politeka, харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.

Также Politeka писала, что полиция взялась за злостных нарушителей карантина на Харьковщине.