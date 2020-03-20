Градус накала харьковчан, которые из-за остановки работы метро добираются на работу трамваями и троллейбусами, достиг предела

Разъяренные люди штурмуют общественный наземный транспорт, в котором сейчас действует «правило 10», передает Politeka.

Водители под угрозой немаленьких штрафов вынуждены закрывать двери перед толпами людей после того, как в салон попали первые 10 счастливчиков, и чем это в результате оборачивается, показал пресс-секретарь мэрии Юрий Сидоренко в соцсети.

«Остановка трамвая «Станция метро академика Павлова», ул.Г.Труда-ул.Ак.Павлова, разворотный круг 602м/р, пр.Тракторостроителей-ул.Немышлянская, ул.Морозова-ул.Киргизская к ул.Костычева; Салтовское шоссе-пр.Тракторостроителей, Холодная гора - это только краткий перечень улиц и остановок, где горожане перекрывают движение трамваев из-за ограничения количества пассажиров», – пишет он.

Gepostet von Юрій Сидоренко am Donnerstag, 19. März 2020

У одного трамвая разъярённые пассажиры разбили лобовое стекло.

Чтобы разблокировать движение, вызывают правоохранителей, однако такой шаг помогает мало: люди в истерике, потому что не могут попасть на работу вовремя.

«Поскольку на указанных участках трамваи заблокированы, как вы понимаете, трамваи дальше не идут, люди на остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка», – пояснил Сидоренко.

Заблокировали ещё один трамвай. Люди продолжают сходить с ума.. Первыми под удар попадают водители транспорта и полиция. Видео: Типичное ХТЗ Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 19. März 2020

В группе «ХС Харьков» сообщают аналогичную инфомацию:

«Маршрутки и трамваи берут пассажиров только на сидячее места. На остановках стоит нацгвардия и все контролирует. Уехать на работу невозможно. Людей просто нереально, в знак протеста начинают блокировать движение трамваїв», – говорится в публикации.

«Пытался объяснить приехавшим полицейским (8-й хлебзавод), что им так придется сопровождать каждый трамвай и пропихивать через толпу на каждой остановке. хлопают глазками. как вариант предложил посадить в приус трех человек и отвезти на работу. чтобы вывезти салтовку дозами по 20 человек, трамваи должны идти сплошной сцепкой. кстати, маршрутки (49 и 201) не вышли на линию (во всяком случае, за полчаса - ни одной)», «ай-ай-ай, ай-ай-ай, кто бы мог подумать, что будет именно такая реакция», «Неожиданно, мы приблизились у Европе :) Теперь, осталось что бы транспорт строго по часам ходил и красота...», – пишут в комментариях.

Тем временем в горсовете сообщили, что готовят обращение в Кабинет министров с просьбой разрешить возобновить работу метро в Харькове, потому что город не выдерживает нагрузки пассажиров на наземный транспорт.

На ЮЖД ситуация такая же. Завтра в Украину доставят миллион тестов, проверят тысячи зарегистрированных с подозрением на коронавирус и посмотрим. В понедельник желающих выехать на работу появится гораздо меньше, но будет поздно. Мы не нагнетаем. Это опыт Италии, Германии, Франции и Испании, где количество инфицированных перевалило за 10 тысяч. Там все происходило один в один как и у нас, люди отнеслись легкомысленно, мол их не коснётся. Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 20. März 2020

Напомним, губернатор Харьковщины вляпался в грандиозный скандал из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, Кернес вляпался в скандал на срочном собрании горсовета.

Также Politeka писала, что Кернес устроил демарш против Зеленского.