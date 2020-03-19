Не успел в Харькове заработать антикризисный штаб по противодействия распространению коронавируса, как грянул первый скандал

В состав штаба вошли харьковский городской голова Геннадий Кернес и председатель облгосадминистрации Алексей Кучер, а возглавил его владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, передает Politeka.

Участники всячески декларировали свои намерения сделать все возможное, чтобы не допустить разгула коронавируса в городе и регионе, однако уже 19 марта в гостиницу Kharkiv Palace на заседание вместо губернатора на встречу с представителями местных властей и большого бизнеса приехал заместитель Алексея Кучера Тарас Пастух. Сам глава ХОГА не явился.

И Ярославский, и Кернес на такой финт губернатора отреагировали незамедлительно. Так, бизнесмен разразился гневной тирадой в адрес чиновника.

«На сегодня нас осталось двое (в штабе), я и Кернес. Я просто поражен, что наша область имеет такое позорище (губернатор). Договориться на 13 часов и прислать Пастуха какого-то, зама. Мэр пришел, я нашел время, Кучер не нашел, Харьковский регион не заслуживает такое позорище», – цитирует Ярославского KHARKIV Today.

В свою очередь мэр Харькова воспользовался проверенным способом донести свою точку зрения народу и оставил пост в соцсетях, где, среди прочего, дал понять, что губернатор Харьковской области от борьбы с коронавирусом самоустранился.

«Он просто взял да и не пришел на встречу с большим бизнесом города, с почетными гражданами Харькова, с людьми, которые готовы в этой сложной ситуации помогать в борьбе с COVID-19. Не пришел, хотя об этой встрече мы – Александр Ярославский, я и Кучер – договорились буквально позавчера. Мало того, что не пришел сам, так и не смог обеспечить участие в этой встрече крупных и уважаемых в области бизнесменов», – говорится в сообщении.

Он заверил, что без Кучера вполне справятся. Мол, не впервой.

Антикризовий штаб Харківщини у боротьбі із коронавірусом. Наживо з готелю Kharkiv Palace Gepostet von UA: Харків am Donnerstag, 19. März 2020

«Одновременно разозлить двух самых влиятельных людей города - это нужно уметь. Политические похороны получились яркими», – прокомментировал ситуацию харьковский журналист Павел Федосенко.

Демарш Кучера осудили и пользователи сети.

«Он самоизолировался! Исполняет рекомендации президента!», «А оно ему надо? У него должность: «Я назначенный. Ни за что не отвечаю, ни за что не переживаю». Шо не так? Человек переживает только за свою ж*пу. У него девиз: «Проявил инициативу, а вдруг посадят? А если ничего не сделал, так просто поругают и всех делов»», «Вот теперь и видим, кто и как работает, Кучер только лицом и языком по ТВ ✌🏻», «В сложившейся ситуации не пришел, значит наплевательском относится к своим обязанностям», – негодуют в комментариях.

Ранее мы писали, что предшественница Алексея Кучера на посту главы ХОГА Юлия Светличная победила на довыборах в Верховную Раду по 179 избирательному округу, набрав свыше 70% голосов при антирекордной явке.

Напомним, Харьков получит тесты для выявления коронавируса.

Как сообщала Politeka, Кернес вляпался в скандал на срочном собрании горсовета.

Также Politeka писала, что Кернес устроил демарш против Зеленского.