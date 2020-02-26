В Харьковском горсовете в который раз решил переименовать проспект Григоренко на маршала Жукова, пролегающий от Московского проспекта до проспекта Героев Сталинграда

Результаты голосования опубликовали Харків Times.

За принятие решения проголосовали 52 депутата, против — 8.

Вопрос представил секретарь топонимической комиссии Алексей Хорошковатый, который ссылался на результаты опроса общественности. По его словам, большинство харьковчан были за переименование.

Перед голосованием высказались против переименования в своих выступлениях депутаты горсовета Иван Ракич и Игорь Черняк, а также лидер харьковского Нацкорпуса Константин Немичев.

В сети сразу же отреагировали на скандальное переименование. В частности, высказались авторы популярного в Харькове паблика в инстаграм «H_Kharkiv»

«Наша песня хороша, начинай сначала б...ь. Проспект Григоренка доверился делам и опять стал Жукова», – написали в сети.

Также местные жители прокомментировали событие в комментариях.

«Уже не понятно, где живешь», «Ладно Жуков, кто такой Григоренко?», «Жукова все же поярче будет, чем Григоренко», «Им что нечем заняться? Та на...ть как будет называться проспект. Займитесь существенными делами, идиоты!!!!», «Давайте название всех улиц и проспектов менять обратно!!! Отмывание денег б..ть...», – разгневались харьковчане.

Напомним, что в Харькове началась волна массовых минирований зданий. Сообщение о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 25 февраля около 15:40

Во второй половине дня было срочно эвакуировано сотни человек из-за угрозы взрыва. Всего «заминировали» около 60 зданий.

Чтобы проверить все адреса, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления работали до поздней ночи, но ничего опасного не нашли.

На железнодорожном вокзале специалисты работали около часа, пассажиров всех вывели из здания, а движение поездов не остановили.

«Пассажиры реагировали очень спокойно, очень медленно покидали вокзал», – рассказала очевидица инцидента в сюжете ТСН.

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