Пока в мэрии Харькова рапортуют о выделении денег на подготовку к возможной вспышке коронавируса, врачи уже начинают бить в набат

Так, врач-анестезиолог харьковской городской больницы №8 Тимофей Ткаченко обратился к харьковским бизнесменам с просьбой помочь в покупке аппарата для искусственной вентиляции легких.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.

Мужчина пояснил, что учреждение, где он работает, принимает людей с инфарктами, тромбоэмболией легочных артерий и тому подобное, а большинство пациентов – это люди, возраст которых зачастую старше 60 лет и которые больше всего подвержены коронавирусу. Ведь этом возрасте у них к кардиореспираторной патологии «бонусом» идет ослабленный иммунитет.

«Скорая, забирая больного из дома с подозрением на ОЛЖН, или инфарктом и температурой или одышкой, везет не в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, – их везут нам. Отделение рассчитано на 6 коек, по факту 10-12 влазит легко и нередко так и есть, 15 максимально», – рассказывает врач.

При таком количестве тяжелых пациентов в больнице там работает лишь один аппарат искусственной вентиляции легких. Остальные, пишет Ткаченко, сломаны и уже не подлежат восстановлению.

«Что это значит - если больной с вирусом или ОРДС залетает на аппарат ИВЛ - а это, минимум, неделя вентиляции, то всю следующую неделю я НИКОМУ не смогу оказать помощь. Сейчас аппарат занят тяжелым больным .... Дальше можно только прогнозировать, как это будет выглядеть и кому принимать решение, кому жить, а кому нет», – отмечает доктор.

Исходя из этого, врач обращается к бизнесменам с просьбой помочь купить аппарат ИВЛ, пусть даже не новый, который сегодня очень важен для спасения жизней.

«Я обращаюсь к бизнесу и Харьковским организациям - помогите, так как ситуация с аппаратурой критическая, и нас не слышат», – добавил Ткаченко.

Отметим, что бывший в употреблении аппарат искусственной вентиляции легких стоит около 200 тысяч гривен, новый — около 500 тысяч гривен.

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