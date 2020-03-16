Харьковчанин Валерий Стрелец, который вместе с семьей не смог вылететь из Египта, рассказал о том, с чем пришлось столкнуться украинцам, невольно ставшим заложниками ситуации

О своих злоключениях мужчина, отец двоих детей, рассказывает на странице в Фейсбуке, передает Politeka.

По словам Валерия, 14 харьковчан прилетели в Шарм-эль-Шейх и заселились в отеле Reef Oasis Beach Resort 8 марта. В воскресенье, 15 марта, они должны были лететь обратно, однако туроператор предупредил, что вылет переносится, но на когда, не уточнил.

Как выяснилось, из отеля, где живет Стрелец с семьей, забрали итальянку, у которой подтвердился коронавирус, а отель закрыли на карантин.

Вскоре оттуда уехали почти все иностранцы, а отель превратился в «Евпаторию 2004 года»: в нем осталось более 700 украинцев. В первый день карантина в нем отключили свет и интернет. Это вызвало серьезные волнения среди туристов, и они пытались узнать, как долго будут оставаться в заключении.

Gepostet von Валерий Стрелец am Sonntag, 15. März 2020

В свою очередь египтяне организовали подвоз сухпайков и в целом, поясняет автор видео, относятся к гостям доброжелательно. Туристы же, уставшие от неведения, организовали группу из активистов, которая попробовала что-то выяснить.

«До прорыва шлагбаума дело не дошло но египтяне усилили кордон дополнительными полицейскими. Народ пытался узнать хоть что-то и ходил группами от шлагбаума до ресепшена», – пишет Валерий.

Основные проблемы, по словам харьковчанина, – это отсутствие вменяемой информации.

«Нет контактного лица который может дать ответы на вопросы. Представителяь джоинапа на связи не было. Да и связи вообще никакой не было. Консула или его представителей не было. От отеля выступала несчастная гестрелейшенс, которая под натиском толпы срывалась на крик и в истерику. Она не «переговорщик» и ее реально было жалко. Официальных документов (хотябы факса или копии документа или скана) нам не показали, и статус нашего карантина так до сих пор не известен», – пояснил он.

На следующий день, рассказывает Стрелец, ситуация вошла в спокойное русло: туристов, застрявших в отеле, покормили, дали возможность убраться в номере. Люди кто пошел на пляж, кто в номерах. Однако до сих пор украинцы не знают, когда вернутся домой.

«Вылетел посол Украины из консульства Украины. У нас нет коммуникации, будет он в нашем отеле или нет. Хотелось бы пообщаться», – говорит Стрелец.

Изоляция. День второй. Сегодня есть интернет и писать заметки туриста в изоляции некогда 😉 Спасибо друзья, что помните о нас! Спасибо СМИ, что пускаете в эфир информацию о нас! В гласности сила! Записал видео по ситуации на сейчас. Если будут будет что то новенькое - постараюсь дать актуальную информацию! Gepostet von Валерий Стрелец am Montag, 16. März 2020

Мужчина не теряет надежды на то, что вскоре их заберут домой, и благодарит всех за поддержку.

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