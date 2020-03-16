Харьковчане в общественных местах все чаще появляются в противогазах

Так, фото с метро и супермаркета в Харькове попало в социальные сети. Об этом сообщает Politeka.net.

«Нормальный ход в метро», – подписали фото очевидцы.

Молодой парень в противогазе пытается читать что-то в телефоне сквозь толстые стекла маски.

«Тем временем в Лозовой. Защита от коронавируса 99 левела», – в небольшом городке под Харьковом также применяются всевозможные средства защиты от заражения.

В комментариях пользователи сети не могли удержаться, чтобы не сыронизировать по поводу увиденного. При этом многие отметили, что кассир, в свою очередь, работает без медицинской маски. Она просто висит на шее «за ненадобностью».

«И кассир без маски», «По-моему это не коронавирус, а шизофрения», «Гречка в сумке , под курткой», «Не обращайте внимание, идёт процесс естественного отбора», «Он за сигами зашёл просто», «Это постановка, у них нет туалетной бумаги», «Взрослые мужики, а х**ней страдают!», «Походу не в тот день Хэллоуин отмечали», «Боже, идиоты. такие паникеры первые и дохнут!», Прикольно. хоть посмеялась», – написали в сети.

Отметим, что такие явления случаются в последнее время во многих супермаркетах Украины. Так, на днях в Днепре люди начали также ходить в супермаркет в противогазах.

В Днепре на проспекте Слобожанской в АТБ заметили необычно "защищенного" покупателя. Мужчина для похода за продуктами надел противогаз, чем и прославился в социальной сети.

Пытался ли он защититься от вируса или это такая шутка - неизвестно.

Напомним, что харьковчане, массово скупающие из-за коронавируса маски в аптеках, незаслуженно обошли вниманием еще одну вещь, которая способна защитить их от инфекции. Какая именно, показал в своем видео известный харьковский автоблогер Orjeuness.

Он рассказал о том, что, походив по аптекам в поисках масок, нашел другой выход. В шутку мужчина предложил использовать для спасения от коронавируса женские гигиенические прокладки. В своем видео он показал, как их закреплять.

Напомним, в Харькове взлетели цены на медицинские маски.

Как сообщала Politeka, что харьковчанка с собакой "застряла" в Китае, звонок Зеленского не помог.

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