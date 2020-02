View this post on Instagram

Вчера я отдала свои волосы. В Италии, в клинике Cesare Ragazzi Laboratories из них будут изготавливать специальную систему для девочки, страдающей полной потерей волос. Это стало возможным благодаря уникальным людям Института Трихологии, г Харьков. Спасибо Вам большое! Продолжение следует...