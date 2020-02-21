У Харкові дівчинка розпрощалася зі своїм розкішним волоссям задля допомоги тим, кому в житті пощастило менше

Про вчинок своєї внучки Емілії у Фейсбуці розповіла її бабуся Кіра Джафарова, лікар, керівник благодійного Фонду Розвитку кардіології та кардіохірургії, передає Politeka.

Одного разу Емілія жартома сказала, що могла б поділитися своїм волоссям з дівчинкою, у якої його немає. Вона росте в сім'ї лікарів, тому для неї звична справа віддавати свої заощадження зі скарбнички, наприклад, для того, щоб купити дитині з пороком серця витратні матеріали для операції.

Більш того, дівчинка навчається в школі, де давно практикується замість організації пишних випускних вечорів віддавати гроші на благодійність, а за атестатом підніматися на сцену в джинсах.

Й ось настав день, коли Емілія заради дітей, хворих на гніздову алопецію (це повна втрата волосся) поділилася найдорожчим, що у неї є.

«Сьогодні до Харкова прилетіли фахівці італійської компанії Cesare Ragazzi Laboratories, щоб правильно зрізати волосся Емілії і виготовити з нього систему заміщення волосся. Протягом кількох місяців вони будуть створювати систему конкретній дитині, а потім знову приїдуть для естетичного протезування дівчинці, яка про це мріє. Це стало можливим завдяки унікальним лікарям Інституту трихологіі та їх італійським партнерам Марко й Анжело», – повідомила Джафарова.

Вона підкреслила, що сильний не той, хто переміг слабкого, а той, хто допоміг слабшому піднятися.

«Те ж можна сказати і про красу. І нехай чарівна сила Еміліного волосся перейде до їх нової власниці. Емілія відчуває себе чарівницею і феєю, адже вона змогла виконати бажання іншої дитини», – наголосила лікар.

Розповіла про свій вчинок і сама Емілія на сторінці в Instagram. Вона опублікувала відео, на якому постала вже з новою зачіскою.

«Вчора я віддала свої волосся. В Італії, в клініці Cesare Ragazzi Laboratories з них будуть виготовляти спеціальну систему для дівчинки, яка страждає повною втратою волосся», – написала красуня.

У коментарях користувачі щиро захоплюються вчинком юної харків'янки.

«Вчинок людини з великої літери! До мурашок, до сліз! Така маленька, а така широка душа! Не пошкодувала таку розкіш!», «Я в захваті! В захваті від твого вчинку і твоєї нової зачіски!», «Дуже сміливий вчинок! Яка крута і стильна стрижка», «Дуже щедре рішення, адже це велика праця - відростити такі розкішні коси👏 А стрижка відмінна👍», – пишуть користувачі.

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