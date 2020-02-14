История с домиком для Деда Мороза, за который из бюджета Харькова отдали свыше шести миллионов гривен, получила продолжение
Правоохранители подозревают, что за домик, установленный в новогодние праздники на площади Свободы в Харькове, существенно переплатили.
Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановление Дзержинского районного суда Харькова.
В ходе изучения документов следствие пришло к выводу, что сотрудники коммунального предприятия «Харьковзеленстрой» купили дом, который по бумагам проходит как временная сборно-разборная конструкция, по завышенной цене.
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Напомним, за домик площадью 170 квадратных метров коммунальщики отдали 6,2 млн гривен. Основа несущих конструкций была сконструирована с опорами, которые регулируются по высоте, соединенными между собой с помощью балочной системы с деревянных и металлических элементов.
Подготовка Харькова к Новому году, включая декорации, елку и «звездное небо» на Сумской и Пушкинской, обошлась городской казне в 75 миллионов гривен.
Ранее мы писали о том, что в харьковском зоопарке хотят построить туалет за 16,8 млн гривен. Такая сумма удивила даже самых заядлых скептиков. Согласно представленному проекту, туалет будет иметь прямоугольную форму и состоять из двух этажей. На первом будут женская и мужская уборные, на втором – техническое помещение террариума. Размеры постройки – 24,7x8,64 метров.
В помещение подведут хозяйственно-питьевой водопровод, горячую воду, оборудуют производственную и бытовую канализацию, электроснабжение, вентиляцию, кондиционирование. На первом этаже также построят топочную с двумя котлами для обогрева здания.
Также в смету входят демонтажные и земляные работы. Победитель тендера должен будет залить фундамент и возвести стены, крышу, установить металлоконструкции, перекрытия, лестницу, двери, окна, сделать подвесные потолки и утеплить фасад.
Все работы должны завершить до 31 декабря 2021 года
Напомним, новогоднее убранство поликлиники рассмешило харьковчан.
Как сообщала Politeka, у Кернеса решили не экономить на праздновании Нового года.
Также Politeka писала, что на детище Кернеса снова выделили огромную сумму.