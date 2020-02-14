История с домиком для Деда Мороза, за который из бюджета Харькова отдали свыше шести миллионов гривен, получила продолжение

Правоохранители подозревают, что за домик, установленный в новогодние праздники на площади Свободы в Харькове, существенно переплатили.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановление Дзержинского районного суда Харькова.

В ходе изучения документов следствие пришло к выводу, что сотрудники коммунального предприятия «Харьковзеленстрой» купили дом, который по бумагам проходит как временная сборно-разборная конструкция, по завышенной цене.

Напомним, за домик площадью 170 квадратных метров коммунальщики отдали 6,2 млн гривен. Основа несущих конструкций была сконструирована с опорами, которые регулируются по высоте, соединенными между собой с помощью балочной системы с деревянных и металлических элементов.

Подготовка Харькова к Новому году, включая декорации, елку и «звездное небо» на Сумской и Пушкинской, обошлась городской казне в 75 миллионов гривен.

Ранее мы писали о том, что в харьковском зоопарке хотят построить туалет за 16,8 млн гривен. Такая сумма удивила даже самых заядлых скептиков. Согласно представленному проекту, туалет будет иметь прямоугольную форму и состоять из двух этажей. На первом будут женская и мужская уборные, на втором – техническое помещение террариума. Размеры постройки – 24,7x8,64 метров.

В помещение подведут хозяйственно-питьевой водопровод, горячую воду, оборудуют производственную и бытовую канализацию, электроснабжение, вентиляцию, кондиционирование. На первом этаже также построят топочную с двумя котлами для обогрева здания.

Также в смету входят демонтажные и земляные работы. Победитель тендера должен будет залить фундамент и возвести стены, крышу, установить металлоконструкции, перекрытия, лестницу, двери, окна, сделать подвесные потолки и утеплить фасад.

Все работы должны завершить до 31 декабря 2021 года

Напомним, новогоднее убранство поликлиники рассмешило харьковчан.

Как сообщала Politeka, у Кернеса решили не экономить на праздновании Нового года.

Также Politeka писала, что на детище Кернеса снова выделили огромную сумму.