Домик Деда Мороза, за который из бюджета Харькова заплатили свыше шести миллионов гривен, показали всему миру

Минутное видео на своей странице в соцсети опубликовал мэр города Геннадий Кернес, передает Politeka.

Как видно на записи, домик выполнен полностью в светлых тонах. К нему ведет аллея из искусственных светодиодных деревьев. На пороге детей встречает человек в костюме хозяйки года, Крысы, и приглашает войти внутрь.

Новый год к нам мчится, а Дед Мороз уже здесь 🎅 Новый год к нам мчится, а Дед Мороз уже здесь 🎅 Ждет гостей в своей резиденции у главной елки Харькова на площади Свободы. Приходите! Пусть исполнятся самые сокровенные желания ✨ Gepostet von Геннадий Кернес am Sonntag, 29. Dezember 2019

Роскошь внутреннего убранства зашкаливает. Тут и фигуры белых медведей, северных оленей, пингвинов, и скульптуры новогодних героев, и елочки, а на самом почетном месте сидит Дед Мороз в очень богатом наряде.

Как видно на записи, дети в восторге от этой сказки и с удовольствием рассказывают новогоднему герою о своих желаниях.

В свою очередь, в комментариях пользователи хоть и отмечают, что получилось сказочно красиво, однако добавляют, что в Харькове есть немало проблем, куда бы лучше было потратить такие деньги.

«К домику рядом постоять или внутрь впускают в хоромы олигарха Деда Мороза?))», «Сказочно красиво!», «Красиво , для деток эта сказка!», «На все прикрасы Деда Мороза - 75млн грн. На все ремонты больниц города за 2019 год - 69 млн. грн, на харьковские теплосети – 100 млн грн на 2020 г!!!!!!... Нравится вам елочка....», «в больницах, в неотапливаемых домах - есть кому плакать», «А Москве на иллюминацию потратили 2,5 годовых бюджета Владикавказа. Харькову ещё есть куда расти», – пишут люди.

Ранее мы писали, что общая площадь нового дома Деда Мороза составляет 170 квадратных метров. Основа несущих конструкций здания должна быть сконструирована с опорами, которые регулируются по высоте, которые должны быть соединены между собой с помощью балочной системы с деревянных и металлических элементов.

Напомним, новогоднее убранство поликлиники рассмешило харьковчан.

Как сообщала Politeka, у Кернеса решили не экономить на праздновании Нового года.

Также Politeka писала, что фото новогодней елки в Харькове всколыхнуло сеть.