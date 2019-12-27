Харьковчане всеми силами стараются создать новогоднее настроение

И если мэрия выделяет десятки миллионов гривен на «звездное небо» на Сумской и Пушкинской, то бюджетники обходятся подручными средствами не за все деньги мира.

Так, подготовились к Новому году и в 10-й поликлинике города, передает Politeka. В группе «ХС Харьков» в соцсети Фейсбук опубликовали фото праздничного декора коридоров.

Как видно на снимке, новогодние гирлянды к верхнему косяку двери прикрепили с помощью иголок от одноразовых шприцов. Более того, дизайн украшения явно не предполагает того, что дверь будет открываться. В противном случае один из элементов декора очень быстро придет в негодность.

Пользователи не удержались от комментариев:

«Медики как медики. Почему бы и нет», «Раньше с капельницы чёртиков делали, мы играли ними, прикольно, ну украсили как могли, не украсили бы, тоже хреново было бы», «И что? Вам везде мерещутся нарики. Это больничное заведение!! Уколы и капельницы чем, по-вашему, делают?», «Ну это же поликлиника. Не канцелярия. Вот на иглы и прикрепили», «Судя по фото дверь не должна открываться».

Ранее мы рассказывали о том, что в сети опубликовали фотографии двора в одном из спальных районов города, в котором детская площадка была выстелена коврами, а по всему ее периметру висели десятки мягких игрушек.

Подобный дизайн не всем понравился, о чем люди сразу же написали в сети.

Напомним, фото новогодней елки в Харькове всколыхнуло сеть.

Как сообщала Politeka, у Кернеса решили не экономить на праздновании Нового года.

Также Politeka писала, что Кернес "купил" Деду Морозу домик по цене элитной квартиры в Харькове.