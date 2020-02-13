Кое-где воды не будет более суток

В связи с проведением ремонтных работ коммунальным предприятием «Харьковводоканал», в городе временно будет отключена подача воды в некоторых районах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сотрудники водоканала уточняют, что отключение запланировано на четверг, 13 февраля, однако кое-где воды не будет до завтра.

В Киевском районе города водоснабжение временно прекращено по улице Барабашова, 30, 32 и 32-а. По улице Академика Вальтера воды не будет в доме №19-а (п. №2, стояк) до 20:00 четверга.

В Новобаварском районе до восьми часов вечера воды не будет на улице Китаенко, 8 в подъезде №4.

В Слободском районе отключат воду до восьми часов вечера 13 февраля по улице Морозова, 34 (п. №1, стояк), улице Дизельной, 1-б (п. №3, стояк), на проспекте Героев Сталинграда, 8/2 (п. №2).

Больше всего отключений будет в Шевченковском районе Харькова по таким адресам:

Ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), пер. Макеевский (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Веселая (ч/с), ул. Макаровская (ч/с), ул. Армейская (ч/с), пер. Артиллерийский (ч/с), ул. Клочковская, 197-б, ул. Белогорская (ч/с) до 20:00 13.02.20 г., ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 193-а до 20:00 13.02.20 г.

На улице Клочковской, 199, (п. №3) воды не будет до восьми часов вечера пятницы, 14 февраля.

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