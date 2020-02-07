Брусчатка на улице Сумской в Харькове может исчезнуть, а на ее месте появится асфальт

По крайней мере, именно об этом просит городские власти харьковчанин Андрей Костромин. Петиция его авторства появилась в соответствующем разделе на сайте мэрии, передает Politeka.

«Асфальт более современное покрытие и имеет ряд преимуществ над старой мостовой:

Безопасность (меньше тормозной путь особенно в зимний период года когда мостовую от снега очистить сложно). Меньше шума (жители и работники центра скажут спасибо). Комфорт для пассажиров, меньше ломается подвеска. Увеличится пропускная способность - меньше пробок, меньше выхлопов», – гласит текст сообщения.

Чтобы у Кернеса обратили внимание на обращение, за три месяца оно должно набрать пять тысяч голосов. За первые четыре дня его подписали 257 человек.

Судя по реакции сети, далеко не все жители города разделяют такую инициативу. «Брусчатка на Сумской – не символ старого и ненужного, убирать её с улиц под предлогом «асфальт современнее» – дикость и глупость, – гласит подпись к публикации на эту тему в группе «Наш Харьков».

По мнению харьковчан, брусчатка на Сумской – это изюминка города, которую нельзя прятать. Также, уверены они, на укладке и ремонте асфальта соответствующие службы смогут отмыть и украсть кучу денег, в то время как брусчатка – вечна.

«Во всей Европе над старой брусчатки "трясутся"холят и лелеют! а у нас какому-то "богатенькому буратине" на дачу надо! Так давайте брать лучшее, а не только гейпарады!!...», «Брусчатка - это очень красиво. Она придаёт определённый стиль центру города. Конечно, асфальт выгодней. Его же можно перестилать каждый год. Привет однолетним клумбам на миллионы гривен. Мы не должны этого допустить», «Нет, этого ни в коем случае делать нельзя! Это будет второй КАСКАД!», «По своему опыту жизни в «городе с горками» скажу , что след от бесценнейшей «буханки» потом пропадает бесследно. А убытки в виде ремонта каждый год и дебильной укладки плиточки, асфальтика и т.д - пипец какие. ЭТОГО ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ!», «Категорически против. Они её не укладывали им ее и не снимать», «Асфальт каждый год перестилают(какая возможность урвать из бюджета!). А брусчатка долговечная», – пишут в комментариях.

Напомним, харьковчанин пожаловался на шум во дворе и поплатился за это.

Как сообщала Politeka, харьковчане показали плачевное состояние городского метро.

Также Politeka писала, что харьковчане восстали против животных в центре города.