12 миллионов гривен потратят в 2020 году на охрану самого популярного парка в Харькове

Именно на такую сумму коммунальное предприятие «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького» заключило договор с фирмой «Охрана Прайм» из Киева, передает «Наш Харьков».

Таким образом, ежедневно охрана парка будет обходиться в 30 тысяч гривен, посчитало издание.

По информации журналистов, в парке находятся полтора десятка постов круглосуточной охраны, два круглосуточных поста со служебной собакой, круглосуточный пост старшего охраны и один пост начальника охраны, который будет работать с 8 до 18 часов.

В прошлом году харьковские власти заплатили за охрану парка семь миллионов гривен, а осуществляло ее ООО «Агентство комплексной безопасности — Галеон».

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове разгорелся скандал из-за того, что мэрия выделила 15 миллионов гривен на реконструкцию детского игрового комплекса «Кремлевская стена» на территории парка им. Горького. Соответствующее решение депутаты поддержали во время последней в 2019 году сессии горсовета.

Не обошлось и без скандалов. Перед тем, как депутаты нажали на кнопки, депутата Тарас Ситенко заявил, что под кремлевской стеной в нынешнее время можно «либо хоронить, либо штурмовать».

Всего же на убыточный парк Горького на сессии 18 декабря депутаты выделили 39,3 млн гривен. Кроме 15 миллионов на «Кремлевскую стену», полмиллиона дали на реконструкцию спортивных площадок и футбольных полей, 15 миллионов – на ремонт пешеходно-транспортной сети парка и 8,8 млн – на ремонт системы полива.

Напомним, Харьков возглавил печальный рейтинг.

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