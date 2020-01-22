Пока харьковчане жалуются на отсутствие воды, прорывы труб и постят в соцсетях фотографии коммунального апокалипсиса, сотрудники соответствующих КП живут неплохо
Так, замдиректор департамента КП «Харьковводоканал» Олег Степанов задекларировал имущества на миллионы гривен.
Об этом сообщает издание Depo.Харьков со ссылкой на декларацию чиновника за 2019 год.
В частности, Степанов указал в ней три квартиры, четыре гаража, офис, дачу и землю.
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Чиновник, который вместе с женой и двумя дочерьми живет в Харькове, владеет четырьмя гаражами, площадь которых 19,2, 14,7, 17,5, 22,1 «квадратов», и тремя квартирами в областном центре. Их площади 56 кв.м, 43,5 кв.м, 43,2 кв.м. Также семейство имеет садовый дом площадью 56,4 кв.м в Волчанском районе, земельный участок площадью два с половиной гектара там же, и офис в 89,4 квадратов в Харькове.
У Степанова есть два авто: Mitsubishi Pajero и CHEVROLET Lacetti, а также моторная лодка «БРИГ 250».
Чиновник указал в декларации 50% уставного капитала ООО «Гидроматик Украина» в сумме 10 тысяч гривен.
Что касается зарплаты, то роскошной ее не назовешь. За прошлый год он получил по основному месту работы 147,7 тысяч гривен. Внесены в документ доходы в двух ООО по совместительству - 14,7 тыс. грн и 14,8 тыс. грн.
Жена Степанова заработала 60 тысяч гривен за год от занятия предпринимательской деятельностью, что составляет пять тысяч гривен в месяц. Наличными чиновник указал 20 тысяч долларов, его жена - 52 тысячи евро.
Тем временем в сетях харьковчане то и дело делятся видео очередной коммунальной проблемы, жалуются на слабый напор воды или полное ее отсутствие и так делее.
По словам заместителя директора по производству комплекса «Харьков водоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николая Завады, в год перекладывают по одному проценту сетей водоснабжения. В прошлом году предприятие почти закончило замену, труб водоснабжения на участках общей протяженностью 24 км, это ровно процент от общей протяженности труб водоснабжения в городе.
Напомним, харьковчане восстали против животных в центре города.
Как сообщала Politeka, коммунальщики довели харьковчан до безумия, Кернеса умоляют о помощи.
Также Politeka писала, что харьковским автовладельцам еще больше усложнят жизнь: «объезжайте».