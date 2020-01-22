Украшение Харькова к новогодним праздникам обошлось бюджету города в 75 млн. грн, а демонтаж красоты оценили в миллион

Об этом на своей странице в Фесбуке сообщает Харьковский антикоррупционный центр, передает Politeka.

О том, что на демонтаж оборудования на площади Свободы, которое использовалось на новогодние и рождественские праздники, потратят миллион гривен, расследователи узнали благодаря системе публичных закупок «ProZorro».

«17 января коммунальное предприятие «Городской информационный центр» заключило договор с Антоном Самусевым на 999,5 тыс. по демонтажу оборудования с площади Свободы. Конечно, аукцион не проводили и заключили соглашение по процедуре отчета о заключенном договоре», – говорится в сообщении.

Согласно условиям договора, до 31 января с площади Свободы уберут елку, скульптурную композицию «Дед Мороз», иллюминацию «Звездное небо» и прочее.

Отмечается, что в прошлом году на демонтаж выделили столько же денег, но договора было два. Первый на 432 тыс. грн – с Самусевым на демонтаж елки, второй на 567,5 тыс. грн – с ФОТ Мурджанян Самвел Суренович по демонтажу всего прочего новогоднего оборудования и конструкций.

Ранее мы писали о том, что в центре Харькова установили домик Деда Мороза, за который из бюджета города заплатили 6,2 млн. грн. Хоромы были выполнены полностью в светлых тонах. К ним вела аллея из искусственных светодиодных деревьев.

Общая площадь дома Деда Мороза составляла 170 квадратных метров. Основу несущих конструкций здания сконструировали с опорами, которые регулировались по высоте и соединялись между собой с помощью балочной системы с деревянных и металлических элементов.

В комментариях пользователи возмущаются подобными тратами.

«блин.... ну вот нафига мне такие местные власти, которые на демонтаж того, что мне не было нужно выделяют такие суммы, а мы на Павловке (15мин пешком от той площади с елкой) через день с отключением воды сидим ...и часть дорог в микрорайоне у нас выглядят следующим образом», «кто бы сомневался, главное,чтоб хоть меньше 75-и опять», «Где деньги за аренду торгових мест? 94000 грн за месяц с каждой точки на площади?», – пишут под публикацией.

Напомним, новогоднее убранство поликлиники рассмешило харьковчан.

Как сообщала Politeka, у Кернеса решили не экономить на праздновании Нового года.

Также Politeka писала, что фото новогодней елки в Харькове всколыхнуло сеть.