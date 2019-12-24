Харьковская объединенная территориальная громада вслед за мэром Харькова Геннадием Кернесом решила не экономить на праздновании Нового года

Чиновники Циркуновского сельсовета купили костюм Снегурочки за девять тысяч гривен, установив рекорд едва ли не всеукраинского масштаба.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр.

Расследователи заглянули в Единый портал публичных средств «Е-Дата» и выяснили, что сельсовет заплатил ФЛП Скиданов Никита Русланович 9000 грнивен за комплект костюма, в который входят шуба, шапка и перчатки.

При этом, отмечают в ХАЦ, в харьковских интернет-магазинах костюм Снегурочки можно приобрести до 3000 гривен. На Закарпатье нарядыы Снегурочки и Святого Николая продают по 4800 гривен за каждый. А в Днепропетровской области «прикиды» главных новогодних героев, Деда Мороза и его внучки, можно купить по 2400 гривен.

А в Донецкой области такие костюмы можно приобрести за 6600 гривен, причем их еще нужно привезти в Марьинку.

Что говорить о периферии, если даже в столице такие костюмы стоят не более пяти тысяч гривен. Однако таких цен, как в ОТГ на Харьковщине, в Украине нет.

«Напомним, что именно эта ОТГ заключала соглашения на приобретение сахара по почти 30 грн. за 1 кг.», – добавили расследователи.

В комментариях по этому поводу разгорелась дискуссия.

«Хоть бы глазком посмотреть на костюмчик за такую цену», «в комплекте с костюмом, видимо, шла и Снегурочка ...», «Так это же наверное вместе со снегурочкой)))))», «Наверное, костюм инкрустированный драгоценными камнями. Здесь нельзя экономить», шутят в комментариях.

Напомним, фото новогодней елки в Харькове всколыхнуло сеть.

Как сообщала Politeka, у Кернеса решили не экономить на праздновании Нового года.

Также Politeka писала, что Кернес "купил" Деду Морозу домик по цене элитной квартиры в Харькове.