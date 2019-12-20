Мэр Харькова Геннадий Кернес оказался в хвосте рейтинга мэров, которые выполняют данные избирателям обещания

Портал «Слово и дело» подвел годовые итоги деятельности мэров украинских городов и составил рейтинг выполненных обещаний, передает Politeka.

Харьковский градоначальник оказался вторым с конца в этом списке, уступив «пальму первенства» только коллеге из Херсона Владимиру Николаенко с нулевым результатом. Геннадий Адольфович выполнил только одно обещание.

Абсолютным лидером по количеству как обещанного, так и выполненного стал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он воплотил в жизнь 34 обещания. Среди сделанного – новые 29 троллейбусов для города, стипендии лучшим тренерам и летям-спортсменам. А вот с внедрением электронного билета пока проблема, оно задерживается из-за нехватки средств. На это необходимо восемь миллионов гривен.

«Я думаю, что уже 1 января будем стартовать. Нельзя внедрять электронный билет, а не закупив автобусов и троллейбусов. Нет смысла ставить валидаторы на старые троллейбусы», – рассказал он.

Вторым среди самых эффективных мэров стал Сергей Моргунов из Винницы. Он реализовал 29 обещаний, среди которых ремонт 25 придомовых территорий вместо обещанных 20, реализация проекта по очистке воды в детских садах, установка фильтров.

Третье место разделили мэры Киева Виталий Кличко и Хмельницкого Александр Симчишин, выполнив по 24 обещания. Так, столичный градоначальник отчитался о замене 130 км км изношенных теплосетей, сокращении количества незаконных МАФов и открытии моста от Владимирской горки до Арки Дружбы народов. Среди «минусов» – этом году не открыли автомобильное движение Подольско-Воскресенским мостом, перенесли на 2020-й. Также Кличко не выполнил обещание реконструировать стадион «Старт»: обещал открыть в этом году, но работы начнутся только в марте.

Мэр Тернополя выполнил 17 обещаний. Среди «побед» Сергея Дала - городом начали курсировать коммунальные автобусы. Андрей Садовый за год смог выполнить 16 обещаний, мэр Сум Александр Лысенко - 12.

Напомним, Харьков потратит на ремонт "Кремлевской стены" 15 миллионов.

Как сообщала Politeka, Харьков возглавил печальный рейтинг.

Также Politeka писала, что Кернеса ткнули носом в главную беду Харькова.