28-річному "стрілку" вручили підозру
Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної прокуратури.
Так, хлопець біля ресторану по вулиці Ярослава Мудрого кілька разів вистрілив з автоматичної зброї в повітря - перехожі змушені були тікати.
"Незважаючи на велике скупчення людей як у приміщенні закладу, так і на вулиці, чоловік почав стріляти в повітря біля літнього майданчика ресторану. У свою чергу гості ресторану і перехожі були змушені ховатися від пострілів", — розповіли в прокуратурі.
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Підозру чоловікові вручили по с. 4 ст. 296. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові сталася перестрілка між двома водіями
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.
Попередньо встановлено, що між двома чоловіками стався конфлікт через паркування.
"Під час з'ясування стосунків правопорушник здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника», — йдеться в повідомленні поліції.
Потерпілого з пораненням стопи доставили в лікарню.
До слова, що стрілянина прогриміла в школі, перші деталі.
А ще Politeka писала, що хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.