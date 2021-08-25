28-річному "стрілку" вручили підозру

Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної прокуратури.

Так, хлопець біля ресторану по вулиці Ярослава Мудрого кілька разів вистрілив з автоматичної зброї в повітря - перехожі змушені були тікати.

"Незважаючи на велике скупчення людей як у приміщенні закладу, так і на вулиці, чоловік почав стріляти в повітря біля літнього майданчика ресторану. У свою чергу гості ресторану і перехожі були змушені ховатися від пострілів", — розповіли в прокуратурі.

Підозру чоловікові вручили по с. 4 ст. 296. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові сталася перестрілка між двома водіями

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.

Попередньо встановлено, що між двома чоловіками стався конфлікт через паркування.

"Під час з'ясування стосунків правопорушник здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника», — йдеться в повідомленні поліції.

Потерпілого з пораненням стопи доставили в лікарню.

До слова, що стрілянина прогриміла в школі, перші деталі.

А ще Politeka писала, що хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.