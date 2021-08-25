28-летнему "стрелку" вручили подозрение
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Так, парень возле ресторана по улице Ярослава Мудрого несколько раз выстрелил из автоматического оружия в воздух - прохожие вынуждены были бежать.
"Несмотря на большое скопление людей как в помещении заведения, так и на улице, мужчина начал стрелять в воздух возле летней площадки ресторана. В свою очередь гости ресторана и прохожие были вынуждены скрываться от выстрелов", — рассказали в прокуратуре.
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, за что его сильно избили на улице: "До тренировки не дошел"
Эктор Хименес-Браво после огненного ЧП показал, с кем улетает из страны:"Будет круто"
Мама Верки Сердючки без грима впечатлила внешностью в обычной жизни: "Какая красивая"
Танцовщица, которую ударила Настя Каменских, рассказала о своем состоянии: "Не каждый артист..."
Подозрение мужчине вручили по с. 4 ст. 296. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове произошла перестрелка между двумя водителями
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.
«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.
Пострадавшего с ранением стопы доставили в больницу.
К слову, что стрельба прогремела в школе, первые детали.
А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.