28-летнему "стрелку" вручили подозрение

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Так, парень возле ресторана по улице Ярослава Мудрого несколько раз выстрелил из автоматического оружия в воздух - прохожие вынуждены были бежать.

"Несмотря на большое скопление людей как в помещении заведения, так и на улице, мужчина начал стрелять в воздух возле летней площадки ресторана. В свою очередь гости ресторана и прохожие были вынуждены скрываться от выстрелов", — рассказали в прокуратуре.

Подозрение мужчине вручили по с. 4 ст. 296. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове произошла перестрелка между двумя водителями

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.

«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.

Пострадавшего с ранением стопы доставили в больницу.

К слову, что стрельба прогремела в школе, первые детали.

А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.