Під Харковом зіпсували майже 10 тисяч вакцин Comirnaty/Pfizer

Про це передають Департамент охорони здоров'я Харківської ОДА.

При отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини в двох контейнерах (9360 доз).

"Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені в зону карантину і згодом повернуті в ДП "Укрмедпостач". Вакцини із зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

До слова, українцям показали дитячу лікарню в Харкові

Моторошні фото з інфекційного відділення опублікувала харків'янка в телеграм-каналі "Веха".

"Потрапили в дитяче інфекційне відділення. Я і моя дитина були в шоці. У першому відділенні лежимо, немає гарячої води, три розетки в коридорі на все відділення і фарба падає на голову", - розповіла вона.

Судячи з фото, Лікарня і справді в жахливому стані-ковдри порвані, умивальник ледь тримається, в кутах видно багаторічна цвіль, фарба на стінах облупилася. Видно, що матраци також явно не першої свіжості.

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