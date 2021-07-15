Под Харьковом испортили почти 10 тысяч вакцин Comirnaty/Pfizer

Об этом сообщил Департамент здравоохранения Харьковской ОГА.

При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).

"Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП" Укрмедпостач". Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", - говорится в сообщении.

К слову, украинцам показали детскую больницу в Харькове

Жуткие фото из инфекционного отделения опубликовала харьковчанка в телеграм-канале "Веха".

«Попали в детское инфекционное отделение. Я и мой ребенок были в шоке. В первом отделении лежим, нет горячей воды, три розетки в коридоре на все отделение и краска падает на голову», – рассказала она.

Судя по фото, больница и вправду в ужасном состоянии - одеяла порваны, умывальник едва держится, в углах видна многолетняя плесень, краска на стенах облупилась. Видно, что матрасы также явно не первой свежести.

К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление

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