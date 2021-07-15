Под Харьковом испортили почти 10 тысяч вакцин Comirnaty/Pfizer
Об этом сообщил Департамент здравоохранения Харьковской ОГА.
При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).
"Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП" Укрмедпостач". Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Потап "наехал" на футболиста Зинченко в Турции, фото: "Стащил ключи..."
Всплыли настоящие имена Златы Огневич, Лилии Ребрик, Барских и других звезд: "Даже представить не могла"
Акула атаковала отдыхающего мужчину, медики не успели помочь: кадры с места ЧП
Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."
К слову, украинцам показали детскую больницу в Харькове
Жуткие фото из инфекционного отделения опубликовала харьковчанка в телеграм-канале "Веха".
«Попали в детское инфекционное отделение. Я и мой ребенок были в шоке. В первом отделении лежим, нет горячей воды, три розетки в коридоре на все отделение и краска падает на голову», – рассказала она.
Судя по фото, больница и вправду в ужасном состоянии - одеяла порваны, умывальник едва держится, в углах видна многолетняя плесень, краска на стенах облупилась. Видно, что матрасы также явно не первой свежести.
К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление
Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове
Кроме того Politeka писала, о том, что 9-летний мальчик сильно отравился в Днепре: "Отец собирал грибы"