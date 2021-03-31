Харків'ян просять забрати собаку
Про це повідомили в КП "Центр поводження з тваринами".
Після того, як такса потрапила в аварію, колишній господар відмовився від неї.
Кілька місяців тому таксу Сільвера привезли в Харківський міський притулок з важкою травмою після ДТП. Його знайшли перехожі біля дороги в калюжі крові, з рани на задній лапі чітко виднілися кістки.
Лікарі не давали жодних прогнозів про подальшу долю песика, бо травми були дуже важкі. На жаль, задню лапку довелося ампутувати.
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Кому сподобався песик, незважаючи на три лапи, просять телефонувати до притулку: 067-920-79-04.
Також ми писали, що жителі Балаклії скаржаться на запах газу.
30 березня "Харківгаз" отримав близько 100 аварійних викликів від жителів Балаклії і сіл Вербівка, Пришиб, Явір про запах газу в квартирах.
Перевірка частини заяв показала, що причина запаху не в витоку газу. Ймовірно, причиною запаху стало істотне збільшення концентрації одоранту в природний газ на газорозподільній станції"Балаклія".
"Природний газ не має запаху. Щоб можна було виявити витік газу по запаху, до нього додаються одорант", — пояснили в "Харківгазі".
На підприємстві попросили споживачів зберігати спокій.
"Незважаючи на відсутність масових витоків газу в Балаклії, всі аварійні виклики клієнтів компанії будуть повністю відпрацьовані", — сказано в повідомленні.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
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