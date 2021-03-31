Харків'ян просять забрати собаку

Про це повідомили в КП "Центр поводження з тваринами".

Після того, як такса потрапила в аварію, колишній господар відмовився від неї.

Кілька місяців тому таксу Сільвера привезли в Харківський міський притулок з важкою травмою після ДТП. Його знайшли перехожі біля дороги в калюжі крові, з рани на задній лапі чітко виднілися кістки.

Лікарі не давали жодних прогнозів про подальшу долю песика, бо травми були дуже важкі. На жаль, задню лапку довелося ампутувати.

Кому сподобався песик, незважаючи на три лапи, просять телефонувати до притулку: 067-920-79-04.

Також ми писали, що жителі Балаклії скаржаться на запах газу.

30 березня "Харківгаз" отримав близько 100 аварійних викликів від жителів Балаклії і сіл Вербівка, Пришиб, Явір про запах газу в квартирах.

Перевірка частини заяв показала, що причина запаху не в витоку газу. Ймовірно, причиною запаху стало істотне збільшення концентрації одоранту в природний газ на газорозподільній станції"Балаклія".

"Природний газ не має запаху. Щоб можна було виявити витік газу по запаху, до нього додаються одорант", — пояснили в "Харківгазі".

На підприємстві попросили споживачів зберігати спокій.

"Незважаючи на відсутність масових витоків газу в Балаклії, всі аварійні виклики клієнтів компанії будуть повністю відпрацьовані", — сказано в повідомленні.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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