В Харьковской области усиливают карантин
Об этом рассказала главный санврач Харьковской области Любовь Махота, передает "Суспільне".
Шевченковский и Волчанский районы Харьковской области превысили два показателя для определения регионов со значительным распространением коронавируса, и сейчас соответствуют красной зоне.
Районам рекомендовали ввести карантин "красной" зоны.
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"По транспорту - разрешены только автобусы междугороднего маршрута, внутренние - запрещены. Междугородные маршруты работают с условием высадки на нашей территории, но без продажи билетов на выезд", - сказал председатель Шевченковской громады Валерий Приходько .
Такая же ситуация намечается и в Лозовской громаде.
Ранее мы писали, что в Харькове мужчина разгромил машины и несколько витрин.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Во дворе дома неизвестный мужчина бил припаркованные автомобили.
На месте полицейские обнаружили гражданина, который вел себя агрессивно.
К тому моменту неадекват успел разгромить семь машин и витрины двух магазинов.
Задержанного передали следственно-оперативной группе местного райотдела.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.