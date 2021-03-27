В Харьковской области усиливают карантин

Об этом рассказала главный санврач Харьковской области Любовь Махота, передает "Суспільне".

Шевченковский и Волчанский районы Харьковской области превысили два показателя для определения регионов со значительным распространением коронавируса, и сейчас соответствуют красной зоне.

Районам рекомендовали ввести карантин "красной" зоны.

"По транспорту - разрешены только автобусы междугороднего маршрута, внутренние - запрещены. Междугородные маршруты работают с условием высадки на нашей территории, но без продажи билетов на выезд", - сказал председатель Шевченковской громады Валерий Приходько .



Такая же ситуация намечается и в Лозовской громаде.

Ранее мы писали, что в Харькове мужчина разгромил машины и несколько витрин.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во дворе дома неизвестный мужчина бил припаркованные автомобили.

На месте полицейские обнаружили гражданина, который вел себя агрессивно.

К тому моменту неадекват успел разгромить семь машин и витрины двух магазинов.

Задержанного передали следственно-оперативной группе местного райотдела.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.