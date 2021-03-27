В Харькове нашли тело младенца
Как сообщили в полиции, труп пролежал под открытым небом еще с осени.
Лежащее на земле тело малыша, присыпанное листьями, нашел 26 марта случайный похожий и вызвал полицию.
Эксперты пришли к предварительным выводам, что смерть ребенка, вероятно, наступила несколько месяцев назад, и определить причины гибели по наружному осмотру невозможно.
Сейчас полицейские опрашивают персонал медицинского учреждения, проверяют документацию и учеты рожениц.
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Ранее мы писали, что в Харькове мужчина разгромил машины и несколько витрин.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Во дворе дома неизвестный мужчина бил припаркованные автомобили.
На месте полицейские обнаружили гражданина, который вел себя агрессивно.
К тому моменту неадекват успел разгромить семь машин и витрины двух магазинов.
Задержанного передали следственно-оперативной группе местного райотдела.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.