Харьковчан просят забрать собаку

Об этом сообщили в КП "Центр обращения с животными".

После того, как такса попала в аварию, прежний хозяин отказался от нее.

Несколько месяцев назад таксу Сильвера привезли в харьковский городской приют с тяжелой травмой после ДТП. Его нашли прохожие возле дороги в луже крови, из раны на задней лапе четко виднелись кости.

Врачи не давали никаких прогнозов о дальнейшей судьбе песика, потому что травмы были очень тяжелые. К сожалению, заднюю лапку пришлось ампутировать.

Кому понравился песик, несмотря на три лапы, просят звонить в приют: 067-920-79-04.

Также мы писали, что жители Балаклеи жалуются на запах газа.

30 марта "Харьковгаз" получил около 100 аварийных вызовов от жителей Балаклеи и сел Вербовка, Пришиб, Явор о запахе газа в квартирах.

Проверка части заявлений показала, что причина запаха не в утечке газа. Вероятно, причиной запаха стало существенное увеличение концентрации одоранта в природный газ на газораспределительной станции "Балаклея".

"Природный газ не имеет запаха. Чтобы можно было обнаружить утечку газа по запаху, к нему добавляются одорант", — пояснили в "Харьковгазе".

На предприятии попросили потребителей сохранять спокойствие.

"Несмотря на отсутствие массовых утечек газа в Балаклее, все аварийные вызовы клиентов компании будут полностью отработаны", — сказано в сообщении.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

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