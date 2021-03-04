В Харкові біля станції метро "Героїв праці" бездомні облаштували "житло"

Про це повідомили вв телеграм-каналі "Х.Х".

Бездомні не тільки сплять у переході, а й сильно смітять. Працівники метрополітену не реагують на зауваження, мовляв не їхня територія.

"На станції метро Героїв праці (вихід 1) сміття не прибирають вже кілька днів, вечорами бомжі влаштовують нічліжку. Запах жахливий. Працівники метрополітену не реагують, кажуть, ця територія до них не відноситься", - йдеться в повідомленні.

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НП сталася ввечері на вулиці Дружби Народів, повідомляється в соцмережах.

"На Дружби Народів, 207 дівчина випала імовірно з 16 поверху. Шансів вижити, зрозуміло, не було", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до публікації чоловік, який представився сусідом загиблої, заявив, що дівчині було 25 років, і вона покінчила життя самогубством.

Офіційна на даний момент інформація уточнюється.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

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