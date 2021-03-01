В Харкові шукають водіїв для швидких

Про це у Facebook написав завідувач відділенням невідкладної медичної допомоги №1.

Вакансії відкрили тому, що службі швидкої надійшли нові машини, а також у зв'язку з розширенням відділення.

Зміна триває 12 годин, в місяць водій відпрацьовує 14-15 змін. Є можливість працювати на півтори ставки. Співробітникам обіцяють повний соціальний пакет.

Заробітна плата-близько 8000 грн, її розмір з премією залежить від кількості викликів, і від стажу роботи:

три роки - +20%;

п'ять років - +40%;

сім років- + 60% до ставки.

Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом

Станом на 1 березня з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 1590 летальних випадків.

Такі дані з'явилися на сайті РНБО,.

З початку пандемії діагноз підтвердили у 83 884 жителів Харківської області.

За добу захворіло 69 осіб, померли 5 харків'ян.При цьому, одужали за минулу добу 249 пацієнтів. Активних хворих налічується 5365.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".