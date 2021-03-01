В Харкові шукають водіїв для швидких
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Вакансії відкрили тому, що службі швидкої надійшли нові машини, а також у зв'язку з розширенням відділення.
Зміна триває 12 годин, в місяць водій відпрацьовує 14-15 змін. Є можливість працювати на півтори ставки. Співробітникам обіцяють повний соціальний пакет.
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Заробітна плата-близько 8000 грн, її розмір з премією залежить від кількості викликів, і від стажу роботи:
- три роки - +20%;
- п'ять років - +40%;
- сім років- + 60% до ставки.
Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом
Станом на 1 березня з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 1590 летальних випадків.
Такі дані з'явилися на сайті РНБО,.
З початку пандемії діагноз підтвердили у 83 884 жителів Харківської області.
За добу захворіло 69 осіб, померли 5 харків'ян.При цьому, одужали за минулу добу 249 пацієнтів. Активних хворих налічується 5365.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".