На Харківщині за добу не вакцинували жодного медика
Про це повідомляється на сайті МОЗ "Коронавірус. інфо".
За добу в Україні прищепили всього 90 осіб. Згідно з даними порталу, за день в Донецькій області області вакцини отримали 50 осіб, в Луганській і Херсонській - по 20.
За весь період вакцинації в Україні прищепили 3141 громадянина, в лідерах серед регіонів - Черкаська область (270 осіб).
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Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом
Станом на 1 березня з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 1590 летальних випадків.
Такі дані з'явилися на сайті РНБО,.
З початку пандемії діагноз підтвердили у 83 884 жителів Харківської області.
За добу захворіло 69 осіб, померли 5 харків'ян.При цьому, одужали за минулу добу 249 пацієнтів. Активних хворих налічується 5365.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".