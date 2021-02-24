На першому поверсі Харківської міськради зняли орден Леніна

Декомунізацією в міськраді зайнявся ідеолог цього руху в Україні, тепер його не відпускає поліція, передає "Харків Today".

"Просто взяв, підійшов і зняв, тому що йому там не місце. Були роз'яснення від Українського інституту національної пам'яті, наскільки я розумію, неодноразові, вони не закінчилися нічим. Орден мав би бути в Харківському історичному музеї, мали це зробити ще в 2015 році. На фасаді Харківської міськради були ці ордена, але в 2015 році їх демонтували і кудись віднесли",-заявив він.

Однак, через якийсь час орден Леніна повісили назад.

Раніше ми писали, що на фасаді Харківської міськради встановлять меморіальну дошку покійному Геннадію Кернесу

Таке рішення 23 лютого прийняла члени топонімічної комісії.

"Наш з вами обов'язок-вшанувати його пам'ять і дати можливість встановити меморіальну дошку на будівлі міської ради. Питання буде опрацьовано, буде підготовлений відповідний ескіз", - сказав перший заступник міського голови Олександр Новак.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

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