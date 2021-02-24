На першому поверсі Харківської міськради зняли орден Леніна
Декомунізацією в міськраді зайнявся ідеолог цього руху в Україні, тепер його не відпускає поліція, передає "Харків Today".
"Просто взяв, підійшов і зняв, тому що йому там не місце. Були роз'яснення від Українського інституту національної пам'яті, наскільки я розумію, неодноразові, вони не закінчилися нічим. Орден мав би бути в Харківському історичному музеї, мали це зробити ще в 2015 році. На фасаді Харківської міськради були ці ордена, але в 2015 році їх демонтували і кудись віднесли",-заявив він.
Однак, через якийсь час орден Леніна повісили назад.
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Раніше ми писали, що на фасаді Харківської міськради встановлять меморіальну дошку покійному Геннадію Кернесу
Таке рішення 23 лютого прийняла члени топонімічної комісії.
"Наш з вами обов'язок-вшанувати його пам'ять і дати можливість встановити меморіальну дошку на будівлі міської ради. Питання буде опрацьовано, буде підготовлений відповідний ескіз", - сказав перший заступник міського голови Олександр Новак.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
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