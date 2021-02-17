На Харківщині зареєстрували близько півсотні порушень мовного закону
Про це повідомив Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови.
16 січня 2021 вступила в силу ст. 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
За цей місяць з Харкова та області надійшло 43 скарги про порушення мовного закону.
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Громадяни скаржилися на відсутність української версії інтернет магазинів. Надання послуг здійснювалося не державною мовою також в магазинах, ТЦ, супермаркетах, закладах громадського харчування, банках, салонах краси і ветклініках).
При цьому жоден з порушників не отримав штраф.
"Злісних порушників не було. Всі наші вимоги про усунення порушень мовного законодавства були виконані", - йдеться на сайті Уповноваженого.
Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.
Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.
ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".