На Харківщині зареєстрували близько півсотні порушень мовного закону

Про це повідомив Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови.

16 січня 2021 вступила в силу ст. 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

За цей місяць з Харкова та області надійшло 43 скарги про порушення мовного закону.

Громадяни скаржилися на відсутність української версії інтернет магазинів. Надання послуг здійснювалося не державною мовою також в магазинах, ТЦ, супермаркетах, закладах громадського харчування, банках, салонах краси і ветклініках).

При цьому жоден з порушників не отримав штраф.

"Злісних порушників не було. Всі наші вимоги про усунення порушень мовного законодавства були виконані", - йдеться на сайті Уповноваженого.

Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.

Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.

ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".