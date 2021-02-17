96-летний житель Харькова стал самым старшим женихом прошлого года

По словам начальницы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Татьяны Филатовой, в целом в 2020 году в Харьковской области поженились 12 020 пар.

"55 парам был снижен брачный возраст и разрешено жениться в 16 лет. Поэтому самым молодым невестам было 16 лет", - сообщила Татьяна Филатова.

А вот самым старшим женихом в прошлом году оказался 96-летний житель Харькова. Мужчина женился на 69-летней женщине. Двадцать лет пара была в отношениях, а в 2020-м решила узаконить свои отношения.

Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.

Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.

ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".