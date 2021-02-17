Автомойка заливает водой станцию харьковского метро
На станции метро "Завод им. Малышева" С потолка капает грязная вода, рядом "выросли" сосульки, на стенах — огромные серо-черные разводы, передает "Харьков Today".
«Эта мойка затапливает метро! Там уже не то, что капает на голову, а капитально льется и делает огромные лужи! Потолок и стены испорчены! И чего ждёт управление метро, городские власти? Пока рухнет кому-то на голову?», - пишут разъяренные харьковчане.
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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
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ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
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