На Харьковщине зарегистрировали около полусотни нарушений языкового закона
Об этом сообщил Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка.
16 января 2021 вступила в силу ст. 30 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.
За этот месяц из Харькова и области поступило 43 жалобы о нарушениях языкового закона.
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Граждане жаловались на отсутствие украинской версии интернет магазинов. Предоставление услуг осуществлялось не на государственном языке также в магазинах, ТЦ, супермаркетах, общепитах, банках, салонах красоты и ветклиниках).
При этом ни один из нарушителей не получил штраф.
“Злостных нарушителей не было. Все наши требования об устранении нарушений языкового законодательства были выполнены”, – говорится на сайте Уполномоченного.
Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.
Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.
ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".