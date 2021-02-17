На Харьковщине зарегистрировали около полусотни нарушений языкового закона

Об этом сообщил Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка.

16 января 2021 вступила в силу ст. 30 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

За этот месяц из Харькова и области поступило 43 жалобы о нарушениях языкового закона.

Граждане жаловались на отсутствие украинской версии интернет магазинов. Предоставление услуг осуществлялось не на государственном языке также в магазинах, ТЦ, супермаркетах, общепитах, банках, салонах красоты и ветклиниках).

При этом ни один из нарушителей не получил штраф.

“Злостных нарушителей не было. Все наши требования об устранении нарушений языкового законодательства были выполнены”, – говорится на сайте Уполномоченного.

Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.

Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.

ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".