Пара закоханих харків'ян, що сковували себе ланцюгом на День Валентина, поскаржилася на опухлі руки

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Харків 1654".



Олександр і Вікторія вирішили перевірити свої почуття. Для цього вони прибули до Києва і 14 лютого скували руки ланцюгом, щоб прожити так три місяці.

Процес зафіксували представники Книги рекордів України. Також вони опломбували ланцюг. Молоді люди вже скаржаться на біль в руках, а у дівчини після зварювання залишилися опіки.

"На другий день рука опухла. Швидше за все ланцюг будуть розрізати", - йдеться в підписі до відео.

У коментарях досить скептично відреагували на такий вчинок закоханих, припустивши, що настільки тісне "єднання" може навпаки зіпсувати відносини.

Крім того, парі доведеться докладати чималих зусиль, щоб банально роздягнутися або сходити в туалет.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

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