Пара закоханих харків'ян, що сковували себе ланцюгом на День Валентина, поскаржилася на опухлі руки
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Харків 1654".
Олександр і Вікторія вирішили перевірити свої почуття. Для цього вони прибули до Києва і 14 лютого скували руки ланцюгом, щоб прожити так три місяці.
Процес зафіксували представники Книги рекордів України. Також вони опломбували ланцюг. Молоді люди вже скаржаться на біль в руках, а у дівчини після зварювання залишилися опіки.
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"На другий день рука опухла. Швидше за все ланцюг будуть розрізати", - йдеться в підписі до відео.
У коментарях досить скептично відреагували на такий вчинок закоханих, припустивши, що настільки тісне "єднання" може навпаки зіпсувати відносини.
Крім того, парі доведеться докладати чималих зусиль, щоб банально роздягнутися або сходити в туалет.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
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