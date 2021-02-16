Два роки тому харків'янин зважився на операцію по виправленню викривлення носової перегородки

Денис Шаповаленко стверджує, що дотримувався всіх інструкцій лікаря і протипоказань до операції не було, передає "Об'єктив".

Після операції чоловік не зміг самостійно відкрити око, але лікар тоді сказав, що це лише післяопераційний відтік.

Пізніше Денис Шаповаленко звернувся до офтальмолога, який після обстеження сказав, що чоловікові обрізали очний нерв.

Лікарську помилку підтвердила судово-медична експертиза. Тепер чоловікові потрібна дорога операція в Ізраїлі.

15 лютого в Дзержинському райсуді відбулося засідання у справі лікаря, який позбавив зору на одне око чоловіка.

До цього засідання тричі переносили. Під час судового засідання лікар Харківської обласної клінічної лікарні свою провину заперечував.

Суд призначив шість засідань на яких викликатимуть і допитуватимуть свідків. Наступне засідання пройде 18 березня.

Раніше ми писали, що в Харківській області поліцейські знайшли зниклу ліцеїстку.

14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.

Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.

Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.

Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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