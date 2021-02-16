Два года назад харьковчанин решился на операцию по исправлению искривления носовой перегородки

Денис Шаповаленко утверждает, что следовал всем инструкциям врача и противопоказаний к операции не было, передает "Объектив".

После операции мужчина не смог самостоятельно открыть глаз, но врач тогда сказал, что это лишь послеоперационный оттёк.

Позже Денис Шаповаленко обратился к офтальмологу, который после обследования сказал, что мужчине обрезали глазной нерв.

Врачебную ошибку подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Теперь мужчине нужна дорогостоящая операция в Израиле.

15 февраля в Дзержинском райсуде состоялось заседание по делу врача, который лишил зрения на один глаз мужчину.

До этого заседание трижды переносили. Во время судебного заседания врач Харьковской обласной клинической больницы свою вину отрицал.

Суд назначил шесть заседаний на которых будут вызывать и допрашивать свидетелей. Следующее заседание пройдёт 18 марта.

Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.

14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.

Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.

Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.

Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".