Харьковчане занимались распространением фильмов для взрослх
Три девушки и двое мужчин в возрасте от 21 до 29 лет продавали изображения интимного характера на тематических сайтах в Интернете.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Проведены обыски.
Изъяты персональные компьютеры, ноутбук, штативы с веб-камерами и другое имущество, черновые записи с полученными доходами от преступной деятельности.
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Согласно санкции статьи, им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 7 лет.
Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.
14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.
Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.
Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.
Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".