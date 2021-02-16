В метро в Харькове обнаружили тело человека
Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.
По словам очевидцев, труп находится на ступеньках станции "Студенческая".
Официальная информация уточняется.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Фигуристая экс-Nikita Кумейко в бездонном декольте ослепила драгоценностями: "Атомная бомба"
Блондинка из "Женского квартала" в невероятном декольте показала красоту во весь экран: "Пылкой любви"
Румяная Анджелина Джоли без белья устроила дерзкую фотосессию с лошадью: "Хороша до безумия"
Оборвалась жизнь легендарной украинки, страна в трауре: "Склоним головы, Царство Небесное"
Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.
14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.
Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.
Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.
Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".