В Харкові очікуються шквали і аномальне тепло
Про це повідомили в місцевому Гідрометцентрі.
2 лютого очікується сильний вітер з поривами до 15-20 м/с, на дорогах - ожеледь, температура вдень місцями може досягати до плюс 8 градусів.
За даними синоптиків, весь лютий в Харківській області буде тепліше норми з великою кількістю опадів у вигляді дощу і снігу.
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Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
Про це повідомили в телеграм-каналі "Віха".
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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