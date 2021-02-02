В Харкові очікуються шквали і аномальне тепло

Про це повідомили в місцевому Гідрометцентрі.

2 лютого очікується сильний вітер з поривами до 15-20 м/с, на дорогах - ожеледь, температура вдень місцями може досягати до плюс 8 градусів.

За даними синоптиків, весь лютий в Харківській області буде тепліше норми з великою кількістю опадів у вигляді дощу і снігу.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Віха".

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

До слова, п'яні "покатушки" закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

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